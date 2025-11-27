Garlasco Massimo Lovati | Sempio e il Dna? La notizia è falsa
Massimo Lovati non ci crede. L'ex avvocato di Andrea Sempio non crede che la notizia riguardante una compatibilità tra il tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. " Secondo me la notizia è falsa - ha spiegato Lovati ai microfoni di Dentro la Notizia -. Primo, perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Una anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe secondo me alla requisizione sia del perito che del giudice. Bisogna capire chi è che l'ha propalata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il giallo di Garlasco non finisce di stupire: Massimo Lovati, ex avvocato dell’indagato Andrea Sempio, ha promesso a Massimo Giletti una rivelazione molto “delicata” su uno dei tanti interrogativi ancora aperti sul caso. Questa sera, a Lo Stato delle Cose, 21.20 - facebook.com Vai su Facebook
"#delittogarlasco" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Garlasco, anche Lovati commenta le indiscrezioni della perizia: “È falsa, atto di terrorismo su Sempio” - Secondo l'ex avvocato dell'indagato in concorso per il delitto di Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia riguardante le tracce di DNA sotto le unghie ... Scrive fanpage.it
Garlasco, il dna di Sempio su Chiara Poggi. Lovati sbotta: "Falso, è terrorismo" - A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, il commento a caldo di Massimo Lovati, raggiunto dalle telecamere della ... Riporta iltempo.it
Caso Garlasco: Lovati, 'chi ha dato notizia su Dna Sempio ha fatto atto di terrorismo' - Un’anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa ... Segnala lanuovasardegna.it