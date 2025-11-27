Massimo Lovati non ci crede. L'ex avvocato di Andrea Sempio non crede che la notizia riguardante una compatibilità tra il tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. " Secondo me la notizia è falsa - ha spiegato Lovati ai microfoni di Dentro la Notizia -. Primo, perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Una anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe secondo me alla requisizione sia del perito che del giudice. Bisogna capire chi è che l'ha propalata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Massimo Lovati: "Sempio e il Dna? La notizia è falsa"