Garlasco Lovati parla della perizia sul Dna | Atto di terrorismo

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indiscrezione sui risultati della perizia della genetista Denise Albani ha scatenato l’ennesimo terremoto sul caso Garlasco. Stando a quanto riportato, ci sarebbe “ piena concordanza ” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sulle unghie di Chiara Poggi e la linea maschile del profilo biologico di Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove indagini per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. Raggiunto dalla trasmissione “ Dentro la notizia ”, l’avvocato Massimo Lovati, ex legale dell’indagato, ha commentato: “ Secondo me la notizia è falsa perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Un’anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla ricusazione sia del perito che del giudice ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

garlasco lovati parla della perizia sul dna atto di terrorismo

© Ilgiornale.it - Garlasco, Lovati parla della perizia sul Dna: "Atto di terrorismo"

Approfondisci con queste news

garlasco lovati parla periziaGarlasco, anche Lovati commenta le indiscrezioni della perizia: “È falsa, atto di terrorismo su Sempio” - Secondo l'ex avvocato dell'indagato in concorso per il delitto di Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia riguardante le tracce di DNA sotto le unghie ... Secondo fanpage.it

garlasco lovati parla periziaGarlasco, sul Dna parla Lovati: “Falso, un atto di terrorismo” - La nuova conferma sulla piena concordanza del Dna Y tra il profilo genetico di Andrea Sempio e quello trovato sotto le unghie di Chiara Poggi segna un momento ... Segnala thesocialpost.it

garlasco lovati parla periziaGarlasco, il dna di Sempio su Chiara Poggi. Lovati sbotta: "Falso, è terrorismo" - A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, il commento a caldo di Massimo Lovati, raggiunto dalle telecamere della ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Lovati Parla Perizia