L’indiscrezione sui risultati della perizia della genetista Denise Albani ha scatenato l’ennesimo terremoto sul caso Garlasco. Stando a quanto riportato, ci sarebbe “ piena concordanza ” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sulle unghie di Chiara Poggi e la linea maschile del profilo biologico di Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove indagini per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. Raggiunto dalla trasmissione “ Dentro la notizia ”, l’avvocato Massimo Lovati, ex legale dell’indagato, ha commentato: “ Secondo me la notizia è falsa perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Un’anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla ricusazione sia del perito che del giudice ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, Lovati parla della perizia sul Dna: "Atto di terrorismo"