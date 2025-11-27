Garlasco Lovati parla della perizia sul Dna | Atto di terrorismo
L’indiscrezione sui risultati della perizia della genetista Denise Albani ha scatenato l’ennesimo terremoto sul caso Garlasco. Stando a quanto riportato, ci sarebbe “ piena concordanza ” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sulle unghie di Chiara Poggi e la linea maschile del profilo biologico di Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove indagini per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. Raggiunto dalla trasmissione “ Dentro la notizia ”, l’avvocato Massimo Lovati, ex legale dell’indagato, ha commentato: “ Secondo me la notizia è falsa perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Un’anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla ricusazione sia del perito che del giudice ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Il giallo di Garlasco non finisce di stupire: Massimo Lovati, ex avvocato dell’indagato Andrea Sempio, ha promesso a Massimo Giletti una rivelazione molto “delicata” su uno dei tanti interrogativi ancora aperti sul caso. Questa sera, a Lo Stato delle Cose, 21.20 - facebook.com Vai su Facebook
«Non posso prendermi una pistolettata per difendere Lovati». Nel caso Garlasco si aggiunge una lettera anomima minacciosa: “l’è mei che te sta ciu”, è meglio che stai zitto. Questa sera #14novembre a #FarWest in prima serata su Rai3. Vai su X
Garlasco, anche Lovati commenta le indiscrezioni della perizia: “È falsa, atto di terrorismo su Sempio” - Secondo l'ex avvocato dell'indagato in concorso per il delitto di Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia riguardante le tracce di DNA sotto le unghie ... Secondo fanpage.it
Garlasco, sul Dna parla Lovati: “Falso, un atto di terrorismo” - La nuova conferma sulla piena concordanza del Dna Y tra il profilo genetico di Andrea Sempio e quello trovato sotto le unghie di Chiara Poggi segna un momento ... Segnala thesocialpost.it
Garlasco, il dna di Sempio su Chiara Poggi. Lovati sbotta: "Falso, è terrorismo" - A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, il commento a caldo di Massimo Lovati, raggiunto dalle telecamere della ... Scrive iltempo.it