Garlasco le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Andrea Sempio
Secondo la perita del Tribunale di Pavia, Denise Albani, le tracce sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il dna del nuovo indagato. Si tratta di una conferma a quanto già stabilito dal consulente della Procura Carlo Previderè e dal genetista di Stasi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
