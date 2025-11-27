Garlasco l’avvocato di Stasi furioso con il giornalista a Mattino Cinque | Non deve permettersi VIDEO

Scontro a Mattino Cinque sul caso Garlasco: De Rensis contro Lombardi sulle analisi del DNA e sull’impronta 33. tensione in studio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Garlasco, l’avvocato di Stasi furioso con il giornalista a Mattino Cinque: “Non deve permettersi”. VIDEO

Scontro a Mattino Cinque sul caso Garlasco: De Rensis contro Lombardi sulle analisi del DNA e sull'impronta 33.

