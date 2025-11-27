La perizia della genetista Denise Albani. Ribaltoni, conferme, nuove indizi, perizie e un nuovo crocevia diciassette anni dopo il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. L’analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani, esperta del Gabinetto di Polizia Scientifica e perita incaricata dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli, ha individuato una piena concordanza tra l’aplotipo Y trovato nel 2007 sotto due unghie della vittima e la linea paterna dell’indagato Andrea Sempio, amico d’infanzia del fratello di Chiara. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Messaggero, la comunicazione ufficiale è arrivata ieri via PEC ai consulenti delle parti e alla Procura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Garlasco, l’analisi biostatistica: ‘Il DNA sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con Andrea Sempio’