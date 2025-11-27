Garlasco la perizia | tracce sulle unghie di Chiara compatibili con il Dna di Sempio

Il risultato rovescia quanto aveva stabilito il genetista Francesco De Stefano, perito della Corte d'Appello bis che undici anni fa condannò Stasi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la perizia: tracce sulle unghie di Chiara "compatibili con il Dna di Sempio"

Altre letture consigliate

Il misterioso «coniglio bianco», la bomba dell’avvocato Lovati e lo scoop de Le Iene rinviato ancora: il caso Garlasco si aggroviglia mentre si avvicina la nuova perizia genetica. panorama.it/attualita/cron… Vai su X

Il misterioso «coniglio bianco», la bomba dell’avvocato Lovati e lo scoop de Le Iene rinviato ancora: il caso Garlasco si aggroviglia mentre si avvicina la nuova perizia genetica. - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, la perizia sulle unghie di Chiara: «Tracce compatibili con il Dna di Sempio» - MILANO Lo sosteneva il consulente della procura di Pavia, Carlo Previderé, che nella sua relazione attribuiva il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi al nuovo indagato Andrea ... ilmessaggero.it scrive

Garlasco, la perizia e la mail: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio» - È un colpo di scena tecnico che irrompe nella cronaca giudiziaria: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non era affatto inutilizzabile. Si legge su ilmattino.it

Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Lo riporta affaritaliani.it