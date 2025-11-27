Garlasco la perizia sulle unghie di Chiara Poggi | Tracce compatibili con il Dna di Sempio

Ilmessaggero.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sosteneva il consulente della procura di Pavia, Carlo Previderé, che nella sua relazione attribuiva il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi al nuovo indagato Andrea Sempio, per la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

garlasco la perizia sulle unghie di chiara poggi tracce compatibili con il dna di sempio

© Ilmessaggero.it - Garlasco, la perizia sulle unghie di Chiara Poggi: «Tracce compatibili con il Dna di Sempio»

Altre letture consigliate

garlasco perizia unghie chiaraGarlasco, la perizia sulle unghie di Chiara: «Tracce compatibili con il Dna di Sempio» - MILANO Lo sosteneva il consulente della procura di Pavia, Carlo Previderé, che nella sua relazione attribuiva il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi al nuovo indagato Andrea ... ilmessaggero.it scrive

garlasco perizia unghie chiaraGarlasco, la perizia e la mail: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio» - È un colpo di scena tecnico che irrompe nella cronaca giudiziaria: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non era affatto inutilizzabile. Si legge su leggo.it

garlasco perizia unghie chiaraGarlasco, la perizia e la mail: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna Andrea Sempio» - È un colpo di scena tecnico che irrompe nella cronaca giudiziaria: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non era affatto inutilizzabile. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Perizia Unghie Chiara