Garlasco la perizia | Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con Andrea Sempio

Una mail di posta elettronica certificata firmata dalla perita nominata dal Tribunale di Pavia Denise Albani dice che il Dna che si trovava sotto le unghie di Chiara Poggi a Garlasco «è compatibile» con Andrea Sempio. E per l’Y, ossia la linea maschile della sua famiglia, la percentuale di compatibilità è «elevatissima». Si tratta delle stesse conclusioni a cui è arrivato il consulente della procura Carlo Previderé. Ma la tecnica della biostatica ha confermato che quel materiale genetico isolato durante le prime indagini e ritenuto degradato è invece leggibile. Il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Open.online