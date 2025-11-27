Garlasco la bomba atomica | Quando Sempio verrà rinviato a giudizio
Non ci sono dubbi: tra il Dna Y di Andrea Sempio e quello trovato sotto le unghie di Chiara Poggi c'è "piena concordanza". La conferma arrivata dall'incidente probatorio può ora cambiare tutto. Anche le sorti di Alberto Stasi. Il motivo è chiaro: non si tratta di un accertamento di parte ma del Tribunale, e quindi "terzo", e avrà valore di prova in un eventuale processo a Sempio. Processo, è il retroscena del Corriere della Sera, sempre più probabile. Nonostante infatti l'ipotesi della richiesta di una misura cautelare nei confronti dell'indagato per il delitto di Garlasco viene completamente esclusa dagli investigatori, l'obiettivo degli inquirenti è un altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
