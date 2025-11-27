Garlasco la bomba atomica | Quando Sempio verrà rinviato a giudizio

Liberoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci sono dubbi: tra il Dna Y di Andrea Sempio e quello trovato sotto le unghie di Chiara Poggi c'è "piena concordanza". La conferma arrivata dall'incidente probatorio può ora cambiare tutto. Anche le sorti di Alberto Stasi. Il motivo è chiaro: non si tratta di un accertamento di parte ma del Tribunale, e quindi "terzo", e avrà valore di prova in un eventuale processo a Sempio.  Processo, è il retroscena del Corriere della Sera, sempre più probabile. Nonostante infatti l'ipotesi della richiesta di una misura cautelare nei confronti dell'indagato per il delitto di Garlasco viene completamente esclusa dagli investigatori, l'obiettivo degli inquirenti è un altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

garlasco la bomba atomica quando sempio verr224 rinviato a giudizio

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la bomba atomica: "Quando Sempio verrà rinviato a giudizio"

Altri contenuti sullo stesso argomento

garlasco bomba atomica sempioGarlasco, “piena concordanza con la linea paterna del dna di Sempio”. La bomba della perizia sulle unghie - C’è “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea ... Come scrive iltempo.it

garlasco bomba atomica sempioGarlasco, la bomba del legale di Lovati: "C'è un nuovo indagato". E quelle strane telefonate di Sempio... - Il giallo di Garlasco continua e non solo non si va verso una svolta definitiva ma addirittura c'è la possibilità che l'inchiesta si allarghi ulteriormente, rendendo ancora più ingarbugliata questa in ... Da affaritaliani.it

garlasco bomba atomica sempioGarlasco in TV, la svolta clamorosa sul DNA di Sempio e la 'dichiarazione' imprevista di Massimo Lovati - A Ore 14 Sera è stato ricostruito un dettaglio cruciale sull'omicidio di Chiara Poggi. Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Bomba Atomica Sempio