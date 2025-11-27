AGI - C'è "piena concordanza" tra l'aplotipo y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea Sempio, indagato per l' omicidio di Garlasco. È l'esito della perizia, riportato da alcuni quotidiani e confermato all'AGI da più fonti, firmata dalla genetista Denise Albani, l'ultimo e più importante capitolo dell'incidente probatorio in corso da mesi a Pavia. "Abbiamo ricevuto via mail le anticipazioni della perizia - spiega all'AGI Ugo Ricci, consulente di Alberto Stasi -. C'è una conferma esplicita sulla concordanza tra il dna sulle unghie di Chiara Poggi e quello di Sempio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con Sempio. Lui: "Sono innocente"