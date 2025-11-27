Garlasco il Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con quello di Sempio I legali | Esiti non rilevanti
C'è «piena concordanza» tra l’aplotipo y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Garlasco. E' l'esito della perizia, riportato da alcuni quotidiani e confermato all’AGI da più fonti, firmata dalla genetista Denise Albani, l’ultimo e più importante capitolo dell’incidente probatorio in corso da mesi a Pavia. «Abbiamo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
