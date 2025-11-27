Garlasco il Dna sulle unghie di chiara compatibile con quello di Sempio Lui | Sono innocente
L'analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica, e perita nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell'incidente probatorio nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, indica che c'è "piena concordanza" tra l 'aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico dell'indagato: una popolazione di pochissime persone che si riduce ai parenti in linea maschile. Un'analisi contestata dalla difesa di Sempio, secondo cui si tratta di dati biostatistici "non particolarmente forti" a livello statistico su un Dna "degradato, parziale, misto e non consolidato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
