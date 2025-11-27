Garlasco il Dna su unghie Chiara è compatibile con quello di Sempio
L'analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica, e perita nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell'incidente probatorio nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, indica che c'è "piena concordanza" tra l'aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico dell'indagato: una popolazione di pochissime persone che si riduce ai parenti in linea maschile. A scriverlo sono "Il Corriere della Sera, "La Repubblica" e Il Messaggero" secondo i quali la pec spedita dalla perita Denise Albani è arrivata ieri in tarda mattinata alle caselle di posta elettronica dei consulenti delle parti e alla procura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi a Garlasco «è compatibile» con Andrea Sempio. E per l'Y, la linea maschile della sua famiglia - facebook.com Vai su Facebook
#ignotox Garlasco, avvocata di Sempio non risponde alla domanda di Rinaldi sul possibile DNA sulle unghie di Chiara Poggi Vai su X
Delitto di Garlasco: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con Andrea Sempio. La perizia che ribalta tutto - L’esito degli accertamenti condotti dalla genetista Denise Albani rovesciano quanto stabilito 11 anni fa, nell’analisi alla base della condanna di Alberto Stasi e della prima archiviazione per l’indag ... Riporta msn.com
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Riporta affaritaliani.it
Garlasco, Dna su unghie Chiara compatibile con quello di Sempio - L'analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica, e perita nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell'incidente probatorio nell'inchiesta ... Scrive ansa.it