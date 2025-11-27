Garlasco il Dna sotto le unghie di Chiara scartato nel 2014 è compatibile con Sempio | ma c' è anche un secondo profilo maschile ignoto

Nel 2014 il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi fu considerato inutilizzabile perché troppo degradato.  Oggi, dopo 11 anni, la svolta: quel frammento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara (scartato nel 2014) è compatibile con Sempio: ma c'è anche un secondo profilo maschile ignoto

