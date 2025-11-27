Garlasco il DNA sotto le unghie di Chiara è di Sempio | dopo 18 anni la verità che cambia tutto?

Una mail di posta elettronica certificata contenente grafici, numeri e percentuali potrebbe riscrivere la storia del delitto di Chiara Poggi. La firma è quella della perita Denise Albani, nominata dal Tribunale di Pavia, che ha confermato quanto già sostenuto dal consulente della procura Carlo Previderé: il materiale genetico isolato sulle unghie della vittima presenta una elevatissima percentuale di compatibilità con il DNA di Andrea Sempio. La perizia arriva a distanza di 18 anni dall’omicidio di Garlasco e utilizza la tecnica della biostatistica, uno strumento non disponibile nel 2014 durante il processo d’Appello, ma oggi diventato standard a livello internazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Garlasco, il DNA sotto le unghie di Chiara è di Sempio: dopo 18 anni la verità che cambia tutto?

