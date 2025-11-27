Garlasco il Dna scartato nel 2014 compatibile con Sempio | ma c' è anche un secondo profilo maschile ignoto cosa cambia ora
Nel 2014 il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi fu considerato inutilizzabile perché troppo degradato. Oggi, dopo 11 anni, la svolta: quel frammento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Garlasco, il Dna (scartato nel 2014) compatibile con Sempio: ma c'è anche un secondo profilo ignoto, cosa cambia ora - Nel 2014 il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi fu considerato inutilizzabile perché troppo degradato. Da ilmessaggero.it
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Da affaritaliani.it
Sempio, gli avvocati: «Il Dna sotto le unghie di Chiara? Non ci preoccupa, questo nuovo risultato non incastra Andrea» - Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è «compatibile» con la linea maschile della famiglia Sempio, ma si tratta di un «aplotipo parziale misto, degradato e di ... Scrive msn.com