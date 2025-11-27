Garlasco il Dna scartato nel 2014 compatibile con Sempio | come si è arrivati alla svolta e cosa cambia ora

Nel 2014 il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi fu considerato inutilizzabile perché troppo degradato.  Oggi, dopo 11 anni, la svolta: quel frammento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

garlasco il dna scartato nel 2014 compatibile con sempio come si 232 arrivati alla svolta e cosa cambia ora

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il Dna (scartato nel 2014) compatibile con Sempio: come si è arrivati alla svolta e cosa cambia ora

