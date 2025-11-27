Garlasco il dna di Sempio su Chiara Poggi Lovati sbotta | Falso è terrorismo

A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, il commento a caldo di Massimo Lovati, raggiunto dalle telecamere della trasmissione, sulle indiscrezioni circolate in queste ore sui risultati della perizia della genetista Denise Albani, secondo cui ci sarebbe “piena concordanza” tra l'aplotipo Y rilevato nel 2007 sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico dell'indagato. L'ex legale di Andrea Sempio si esprime così: «Secondo me la notizia è falsa perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Un'anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla recusazione sia del perito che del giudice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

