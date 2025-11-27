Garlasco il dna di Sempio su Chiara Poggi Lovati sbotta | Falso è terrorismo

Iltempo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, il commento a caldo di Massimo Lovati, raggiunto dalle telecamere della trasmissione, sulle indiscrezioni circolate in queste ore sui risultati della perizia della genetista Denise Albani, secondo cui ci sarebbe “piena concordanza” tra l'aplotipo Y rilevato nel 2007 sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico dell'indagato. L'ex legale di Andrea Sempio si esprime così: «Secondo me la notizia è falsa perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Un'anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla recusazione sia del perito che del giudice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

garlasco il dna di sempio su chiara poggi lovati sbotta falso 232 terrorismo

© Iltempo.it - Garlasco, il dna di Sempio su Chiara Poggi. Lovati sbotta: "Falso, è terrorismo"

Altri contenuti sullo stesso argomento

garlasco dna sempio chiaraGarlasco, il dna di Sempio su Chiara Poggi. Lovati sbotta: "Falso, è terrorismo" - A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, il commento a caldo di Massimo Lovati, raggiunto dalle telecamere della ... Scrive iltempo.it

garlasco dna sempio chiaraGarlasco e la bomba su Andrea Sempio: DNA su Chiara Poggi compatibile con il suo - La perizia genetica via PEC conferma la compatibilità del DNA su Chiara Poggi con Andrea Sempio, aprendo il dibattito del 18 dicembre. Segnala panorama.it

garlasco dna sempio chiaraGarlasco, la mail: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio» - È un colpo di scena tecnico che irrompe nella cronaca giudiziaria: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non era affatto inutilizzabile. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Dna Sempio Chiara