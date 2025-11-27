Garlasco il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi | c' è la conferma della perizia
Garlasco, la perita incaricata dal Tribunale conferma che le tracce sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel caso Garlasco, l’ex avvocato di Andrea Sempio rompe il silenzio e punta il dito sulla nuova linea difensiva. - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Garlasco: Andrea #Sempio da #BrunoVespa su Rai1. Unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sul delitto di #ChiaraPoggi, parla di eccessiva pressione nei suoi confronti e respinge i sospetti di corruzione sulle spese legali della famiglia. Un passa Vai su X
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Riporta affaritaliani.it
Delitto di Garlasco: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con Andrea Sempio. La perizia che ribalta tutto - L’esito degli accertamenti condotti dalla genetista Denise Albani rovesciano quanto stabilito 11 anni fa, nell’analisi alla base della condanna di Alberto Stasi e della prima archiviazione per l’indag ... Si legge su msn.com
Garlasco, la perizia sulle unghie di Chiara: «Tracce compatibili con il Dna di Sempio» - MILANO Lo sosteneva il consulente della procura di Pavia, Carlo Previderé, che nella sua relazione attribuiva il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi al nuovo indagato Andrea ... Secondo ilmessaggero.it