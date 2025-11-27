Garlasco il delitto da riscrivere

Una nuova svolta, una nuova verità che potrebbe riscrivere il delitto di Garlasco. Sono passati 18 anni da quel 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu trovata senza vita nella villetta di famiglia in via Pascoli, e oggi più che mai tutti gli indizi che portarono all'arresto del suo fidanzato, Alberto Stasi, sembrano da rivalutare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il delitto da riscrivere

