Garlasco e la bomba su Andrea Sempio | DNA su Chiara Poggi compatibile con il suo

Panorama.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mail di posta elettronica certificata cambia tutto. La genetista nominata dal Tribunale di Pavia, Denise Albani, ha depositato un documento che conferma la compatibilità del DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi con Andrea Sempio, l’uomo attualmente indagato per l’omicidio della ragazza avvenuto il 13 agosto 2007, per il quale è stato condannato Alberto Stasi. Nella comunicazione inaspettata, come riporta il Corriere della Sera, la genetista parla di una « percentuale elevatissima » di compatibilità per quanto riguarda il cromosoma Y, ovvero la linea paterna maschile. Una conferma che sembrava non poter arrivare mai come ipotizzato inizialmente da Albani. 🔗 Leggi su Panorama.it

garlasco e la bomba su andrea sempio dna su chiara poggi compatibile con il suo

© Panorama.it - Garlasco e la bomba su Andrea Sempio: DNA su Chiara Poggi compatibile con il suo

Altri contenuti sullo stesso argomento

garlasco bomba andrea sempioGarlasco, “piena concordanza con la linea paterna del dna di Sempio”. La bomba della perizia sulle unghie - C’è “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea ... Segnala iltempo.it

garlasco bomba andrea sempioGarlasco, sotto le unghie di Chiara Poggi DNA compatibile con Sempio - Una nuova perizia riapre il caso Garlasco: dubbi, limiti e ipotesi su un profilo genetico “non consolidat ... Da mondopalermo.it

garlasco bomba andrea sempioGarlasco in TV, Sempio nel caos: lo scontrino ‘scomodo’ e le parole del vigile del fuoco - Le versioni discordanti dei verbali sullo scontrino come alibi continuano a fare discutere e l’ex pompiere alimenta i dubbi: le ultime news a Mattino Cinque ... Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Bomba Andrea Sempio