Garlasco e la bomba su Andrea Sempio | DNA su Chiara Poggi compatibile con il suo
Una mail di posta elettronica certificata cambia tutto. La genetista nominata dal Tribunale di Pavia, Denise Albani, ha depositato un documento che conferma la compatibilità del DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi con Andrea Sempio, l’uomo attualmente indagato per l’omicidio della ragazza avvenuto il 13 agosto 2007, per il quale è stato condannato Alberto Stasi. Nella comunicazione inaspettata, come riporta il Corriere della Sera, la genetista parla di una « percentuale elevatissima » di compatibilità per quanto riguarda il cromosoma Y, ovvero la linea paterna maschile. Una conferma che sembrava non poter arrivare mai come ipotizzato inizialmente da Albani. 🔗 Leggi su Panorama.it
