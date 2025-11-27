Garlasco dodici marcatori su sedici per la compatibilità con Andrea Sempio | il puzzle incompleto del dna sotto le unghie di Chiara

Delitto di Garlasco: un nuovo accertamento genetico della perita Albani riporta l’attenzione su un aplotipo parziale, misto e non consolidato. Una traccia incompleta, compatibile con la linea familiare di Sempio. Un aplotipo parziale misto, degradato e di bassa intensità e il cui risultato non è consolidato. Nonostante tutte queste riserve, però, il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi sarebbe compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

