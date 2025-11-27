Garlasco Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi la perizia di Denise Albani conferma tesi della procura di Pavia
La perizia conferma sostanzialmente quanto già stabilito da Carlo Previderè, consulente delle Procura di Pavia e dal genetista di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco L'esito della perizia condotta da Denise Albani, genetista incaricata dal tribunale di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Nel caso Garlasco, l’ex avvocato di Andrea Sempio rompe il silenzio e punta il dito sulla nuova linea difensiva. - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Garlasco: Andrea #Sempio da #BrunoVespa su Rai1. Unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sul delitto di #ChiaraPoggi, parla di eccessiva pressione nei suoi confronti e respinge i sospetti di corruzione sulle spese legali della famiglia. Un passa Vai su X
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Scrive affaritaliani.it
Delitto di Garlasco: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con Andrea Sempio. La perizia che ribalta tutto - L’esito degli accertamenti condotti dalla genetista Denise Albani rovesciano quanto stabilito 11 anni fa, nell’analisi alla base della condanna di Alberto Stasi e della prima archiviazione per l’indag ... Lo riporta msn.com
Garlasco, la perizia sulle unghie di Chiara Poggi: «Tracce compatibili con il Dna di Sempio» - Lo sosteneva il consulente della procura di Pavia, Carlo Previderé, che nella sua relazione attribuiva il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi al nuovo indagato Andrea Sempio, per ... Segnala ilgazzettino.it