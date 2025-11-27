Garlasco cos’è la perizia biostatistica eseguita sull’aplotipo Y del DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Nel caso dell’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, una traccia di DNA trovata sotto le unghie della vittima è diventata centrale nelle nuove indagini. Per analizzarla è stata disposta un’ indagine biostatistica su un aplotipo Y, un metodo scientifico avanzato che merita di essere spiegato nel dettaglio. Che cos’è un aplotipo Y?. Gli esseri umani hanno 23 coppie di cromosomi: 22 sono identiche tra maschi e femmine, mentre la ventitreesima coppia determina il sesso biologico. Le femmine hanno due cromosomi X, mentre i maschi hanno un cromosoma X e uno Y. Il cromosoma Y ha una caratteristica unica: si trasmette di padre in figlio senza ricombinarsi, cioè senza mescolarsi con il DNA materno come accade per tutti gli altri cromosomi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

