Garlasco cos' è il Dna Y trovato sulle unghie di Chiara Poggi e come si usa nelle indagini

Il materiale genetico isolato nelle prime fasi dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi sotto le unghie della vittima mostra una compatibilità con il Dna Y della linea maschile della famiglia di Andrea Sempio. Lo rileva un rapporto della perita Denise Albani, nominata dal Tribunale di Pavia nell'incidente probatorio di Garlasco, secondo quanto emerge dalle indiscrezioni sui dati della perizia. Il confronto ha restituito 12 marcatori compatibili su 16, secondo il kit biostatistico utilizzato dall'esperta della polizia scientifica. Poiché si tratta di Dna Y, il profilo non può essere attribuito a un singolo individuo, ma solo alla linea paterna della famiglia Sempio.

