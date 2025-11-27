Garlasco clamorosa svolta La perizia | C' è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi
La traccia genetica sarebbe comparabile e apparterrebbe alla linea maschile della famiglia dell'indagato. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
DOPO 18 ANNI | https://www.ilmeridianonews.it/2025/03/delitto-di-garlasco-svolta-clamorosa-un-amico-del-fratello-di-chiara-poggi-indagato-per-omicidio - facebook.com Vai su Facebook
«È meglio che stiate zitti». L’avvocato di #Lovati denuncia minacce in diretta TV a #Mattino5 #Garlasco Vai su X
“Una colata di sangue in quel punto”. Garlasco, svolta clamorosa - La nuova perizia dei RIS di Cagliari sul delitto di Garlasco, depositata a metà settembre presso la Procura di Pavia, ha riaperto un caso che sembrava chiuso. Segnala thesocialpost.it
Garlasco, svolta clamorosa: "Lo scontrino non è di Andrea Sempio" (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Come scrive donna.fidelityhouse.eu
Garlasco in Tv, la svolta: Stasi pronto a chiedere la revisione del processo, decisivo il Dna - Stando alle parole del procuratore generale di Brescia al Tg1 gli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari potrebbero fare il primo passo: cosa succederà ... Da libero.it