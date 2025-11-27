Garante | prudenza sull’uso delle chat tra studenti e docenti usate il registro elettronico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione una nuova versione del vademecum La scuola a prova di privacy. Il documento, pensato per dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e famiglie, raccoglie le indicazioni principali per gestire in modo corretto i dati personali nell’ambito scolastico. L’aggiornamento tiene conto anche dei recenti sviluppi legati all’intelligenza artificiale, alla digitalizzazione dei processi didattici e alla crescente interazione attraverso dispositivi e applicazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

A Roccapiemonte si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “L’inclusione sociale dello sport”, un percorso dedicato alla crescita, alla partecipazione e all’inclusione dei più giovani. L’iniziativa, promossa con il supporto dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’A - facebook.com Vai su Facebook

Chat delle mamme, dalle foto alle informazioni sui minori: cosa si può fare e cosa no. Le regole del Garante della Privacy - Tre regole fondamentali: no alle foto dei minori, alla diffusione di informazioni sulla loro salute e sto panche a ciò che può ledere la privacy del minore. Lo riporta leggo.it

OpenAI, Garante pronto a sbloccare Chat GPT: ecco le condizioni - Dopo la sospensione del Garante della Privacy che di fatto ha bloccato l'utilizzo di Chat GPT in Italia, lo stesso garante ha dichiarato che con alcuni miglioramenti ... tg24.sky.it scrive

Chat privata e la diffusione online: avvertimento generale del Garante - 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Riporta diritto.it