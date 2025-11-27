Gambero Rosso Marche quali sono i migliori bar 2026

Ancona, 27 novembre 2025 — Le Marche celebrano due nuovi protagonisti del caffè italiano: Palazzo Rainaldi di Treia (Macerata) e Picchio di Loreto (Ancona) hanno conquistato l'ambito riconoscimento delle Tre Tazzine e Tre Chicchi del Gambero Rosso, entrando ufficialmente nell'élite dei bar di eccellenza del Paese. Un risultato che conferma la vitalità e la qualità del panorama caffetteria marchigiano, capace di coniugare tradizione, innovazione e attenzione al cliente. Palazzo Rainaldi a Treia (Macerata). Palazzo Rainaldi, situato in via Lanzi, si distingue per un concept che unisce l'esperienza del caffè alla convivialità di un bar storico di paese.

