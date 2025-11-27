Gallina | Investire sui lavoratori Asu una priorità per rafforzare la nostra comunità
Come referente di Cittadinanzattiva, voglio esprimere la mia soddisfazione per la decisione della Regione di stanziare 15 milioni di euro per il 2026 a favore del personale Asu in fase di stabilizzazione. Questa è una vittoria importante, perché riconosce il valore di chi, giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
hai 95.000€ da investire ? È l’acconto che ti serve per guadagnare il 10% all’anno su un appartamento del valore di 220.000€ . Hai capito bene , guadagni il 10% all’anno su un appartamento del valore di 220.000€ dando solo 95.000€ Mettiti comodo, ti spieg - facebook.com Vai su Facebook
Gallina: "Investire sui lavoratori Asu, una priorità per rafforzare la nostra comunità" - Come referente di Cittadinanzattiva, voglio esprimere la mia soddisfazione per la decisione della Regione di stanziare 15 milioni di euro per il 2026 a favore del personale Asu in fase di stabilizzazi ... Segnala palermotoday.it