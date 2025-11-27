Gabbia sul derby | Giocarlo è sempre speciale Siamo una squadra con ottime qualità

Il difensore rossonero, Matteo Gabbia, è tornato a parlare dell'ultimo derby vinto contro l'Inter: le sue parole ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' sulle sensazioni pre match e sui giorni successivi alla Vittori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gabbia sul derby: “Giocarlo è sempre speciale. Siamo una squadra con ottime qualità”

Contenuti che potrebbero interessarti

Matteo Gabbia a Sky: L'ultimo derby vinto ha qualcosa che lo rende particolare? "Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamen - facebook.com Vai su Facebook

« » La vittoria nel derby, il percorso di crescita e la parola scudetto... ? Matteo #Gabbia a @SkySport #gabbia #milan #milanpress Vai su X

Gabbia resuscita il Diavolo: il derby è rossonero - Una rete del difensore nel finale decide un derby sentito e giocato ad alto livello, con i rossoneri che riescono a battere dopo sei sconfitte consecutive nei precedenti incontri e a rispondere ad un ... Lo riporta ilgiornale.it

L’inatteso protagonista del derby di Milano - 1 l’Inter, tornando a vincere un derby dopo che ne aveva persi sei consecutivi negli ultimi due anni, tra cui alcuni ... Riporta ilpost.it

Inter-Milan, le reazioni dopo il derby. Gabbia: “Strategia vincente, seguiremo Fonseca fino alla morte”. Crisi Lautaro: “Sto zitto e lavoro” - Gabbia: “Strategia vincente, seguiremo Fonseca fino alla morte”. Segnala ilfattoquotidiano.it