Furto di auto ripreso con il cellulare la proprietaria si sfoga | Pensate a chiamare le guardie la prossima volta

Ennesimo furto d'auto a Sant'Antimo. Questa volta i ladri hanno agito in pieno giorno. Come mostra un video, pubblicato sui social dal deputato Borrelli, un'auto ha affiancato il veicolo da rubare per “coprire” uno dei ladri mentre era all'opera. Pochi secondi e le due auto sono partite ad alta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Furto di auto ripreso con il cellulare, la proprietaria si sfoga: "Pensate a chiamare le guardie la prossima volta"

Un uomo è stato minacciato con una pistola durante il furto di un'auto nel parcheggio della Lidl ad Afragola. Il cliente una volta scappato all'interno della struttura è svenuto dalla paura. Borrelli: "È inaccettabile che i cittadini debbano vivere con la costante pa - facebook.com Vai su Facebook

Milano, tenta il furto del cellulare, massacrato in strada, è gravissimo - Avrebbe tentato il furto di un cellulare in piazza Duca D'Aosta a Milano, davanti alla Stazione Centrale: è s stato massacrato di botte in strada. Lo riporta ilnotiziario.net

Il ladro dorme durante il furto d’auto, i complici fanno il video: “Questo starebbe facendo la guardia..” - Il suo compito era quello di rimanere in strada, pronto ad avvisare nel caso fosse arrivato qualcuno, specialmente le forze dell'ordine. Si legge su fanpage.it

Furto in auto con disturbatore di frequenza a Milano: ladri ripresi in pieno giorno [VIDEO] - Utilizzando la tecnica del jammer, ovvero il disturbatore di frequenza, due malintenzionati hanno tentato di rubare all’interno di un’auto in pieno giorno a Milano. Si legge su motorionline.com