Furto di alcolici a Como due giovani arrestati dopo aver fatto a botte con i poliziotti
Due giovani stranieri arrestati a Como per furto aggravato e resistenza dopo il tentato furto di alcolici in un supermercato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tentato furto, cerca di oltrepassare le casse con ben nove bottiglie di super alcolici: denunciato #Cesena - facebook.com Vai su Facebook
Furto di alcolici a Como, due giovani arrestati dopo aver fatto a botte con i poliziotti - Due giovani stranieri arrestati a Como per furto aggravato e resistenza dopo il tentato furto di alcolici in un supermercato. Scrive virgilio.it
Fermati dopo il furto di alcolici: due arresti per resistenza e uno anche per furto aggravato - La Polizia di Stato blocca in viale Varese due giovani fuggiti da un supermercato di viale Innocenzo: aggressioni agli agenti, precedenti a carico di uno e posizione irregolare dell’altro ... Secondo ciaocomo.it
Uno fa da palo, l’altro ruba alcolici al supermercato. Arrestati dalla polizia - Uno fa da palo, l’altro entra al supermercato e ruba due bottiglie di alcolici. espansionetv.it scrive