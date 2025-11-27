Furti nelle auto sul litorale cilentano blitz dei carabinieri | 4 arresti

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura della Repubblica, sottoponendo due uomini agli arresti domiciliari e due donne all'obbligo di presentazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Furti nelle auto sul litorale cilentano, blitz dei carabinieri: 4 arresti

