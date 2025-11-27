Funerali per animali | dal cimitero alle urne fino ai diamanti Così cresce il mercato del lutto pet
Negli ultimi anni il rapporto tra esseri umani e animali domestici è cambiato radicalmente. Non più semplici “cani e gatti da compagnia”, ma veri e propri membri della famiglia, compagni di vita e, spesso, presenze insostituibili nel quotidiano. Questo mutamento culturale ha portato con sé nuove. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Fossano esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Silvia Abrate, 66 anni, ricordata per il suo impegno nella comunità e la sua passione per gli animali e il tennis. I funerali si svolgeranno lunedì 24 novembre presso la chiesa parrocchiale di San Filippo. - facebook.com Vai su Facebook
Funerali per animali: dal cimitero alle urne, fino ai diamanti. Così cresce il mercato del “lutto pet” - Le legislazioni dei Comuni, la mappa dei luoghi di sepoltura, le azienda che fanno affari. Lo riporta bolognatoday.it
Cimiteri con lapidi personalizzate, cremazioni e urne: come cambia l'ultimo saluto agli animali a Pescara - Cimiteri, cremazioni, urne, permessi e normative: cosa succede dopo la morte di un cane o un gatto. Secondo ilpescara.it
Celle Ligure, al cimitero ecco le urne per la famiglia e gli animali - Quanti si fossero trovati nei paraggi dell’area nuova del cimitero di Sanda fino a lunedì scorso, avrebbero sicuramente notato quattro edicole cinerarie di famiglia, disponibili per contenere ... Segnala ilsecoloxix.it