Fumo con ‘Esci dal tunnel Non bruciarti il futuro’ di Walce più di 2mila spirometrie effettuate

In Europa il fumo di tabacco è la prima causa di morte evitabile, con 750mila vite perse ogni anno. Eppure "il tumore del polmone è ancora troppo spesso una patologia invisibile, con scarsa attenzione da parte della società, dei media e delle istituzioni", afferma Silvia Novello, presidente di Walce – Women against lung .

