Fulvio Macciardi confermato alla guida dell’Associazione Fondazioni lirico sinfoniche

L’Assemblea dei Soci dell’Associazione nazionale Fondazioni lirico sinfoniche (Anfols), riunita questa mattina a Roma, ha confermato Fulvio Macciardi, Sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, alla guida dell’Associazione e Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona nel ruolo di Vicepresidente. Le cariche sono state elette per acclamazione dall’Assemblea, rinnovando il direttivo dell’Anfols per il prossimo triennio. “Ringrazio i membri dell’Assemblea per aver rinnovato la loro fiducia, un segnale importante che riconosce il lavoro svolto e ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione”, ha dichiarato Macciardi dopo la riconferma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it