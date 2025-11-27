Fuga di sostanze chimiche tra Cerano e Trecate

Chiusa un'intera area tra Cerano e Trecate per una fuga di sostanze nocive.L'allarme è scattato intorno alle 16 di oggi, giovedì 27 novembre, tra Cerano e Trecate. Dall'azienda Gicar di via Vigevano, a Cerano, c'è stata una fuga di sostanze chimiche per cause ancora da chiarire.Il perimetro di.

