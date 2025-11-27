Fuga di gas causa deflagrazione | ustionati due uomini

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura a Bisaccia, dove un’esplosione si è verificata all’interno di un’abitazione situata al piano terra di Vico San Filippo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuga di gas e viene al momento considerata di natura accidentale. L’onda d’urto ha investito due uomini, entrambi di origini straniere, che hanno riportato ustioni lievi. I due sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

