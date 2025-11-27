Frosinone il cast di 40 Secondi incontra il pubblico
Il Dream Cinema è lieto di annunciare un evento molto importante per la serata di venerdì 28 novembre 2025, con la proiezione speciale del film "40 Secondi". L'appuntamento, previsto per le ore 20:30, vedrà la partecipazione straordinaria del regista Vincenzo Alfieri e dell'attore Justin De Vivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
