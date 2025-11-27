Frosinone il cast di 40 Secondi incontra il pubblico
Il Dream Cinema è lieto di annunciare un evento molto importante per la serata di venerdì 28 novembre 2025, con la proiezione speciale del film "40 Secondi". L'appuntamento, previsto per le ore 20:30, vedrà la partecipazione straordinaria del regista Vincenzo Alfieri e dell'attore Justin De Vivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Adotta un cucciolo Frosinone. . Frosinone 339 83 62 187 (Solo messaggi WhatsApp) CUCCIOLO IN CERCA DI CASA Lui è Paride, un dolcissimo cucciolo di maremmano di appena 2 mesi. È stato trovato tremante sotto la pioggia, bagnato fradicio e spa - facebook.com Vai su Facebook
40 Secondi: guida al cast e ai personaggi - La guida al cast e ai protagonisti di 40 secondi, il nuovo film di Vincenzo Alfieri che racconta la storia vera di Willy Monteiro Duarte. Riporta cinefilos.it
40 Secondi, molto più di un film: le testimonianze del cast sulla memoria di Willy Monteiro Duarte - Scopri le parole del cast e del regista di 40 Secondi, il film dedicato a Willy Monteiro Duarte, tra responsabilità, dolore e memoria. Come scrive cinefilos.it
La morte del giovane Willy: Anteprima di “40 secondi” - Colleferro ricorda Willy Monteiro Duarte con l’anteprima nazionale di "40 Secondi", il film ispirato alla drammatica storia del cuoco 21enne di Paliano. Riporta ilmessaggero.it