frosinone il cast di 40 secondi incontra il pubblico

Il Dream Cinema è lieto di annunciare un evento molto importante per la serata di venerdì 28 novembre 2025, con la proiezione speciale del film "40 Secondi". L'appuntamento, previsto per le ore 20:30, vedrà la partecipazione straordinaria del regista Vincenzo Alfieri e dell'attore Justin De Vivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

