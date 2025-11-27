Frosinone finanziamento regionale di oltre 82mila euro per il Festival dei Conservatori

Frosinonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Frosinone ha ottenuto un finanziamento di 82.847,20 euro dalla Regione Lazio nell’ambito dell’“Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di grandi eventi di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio per l’anno 2025”. Ammesso a contributo, il progetto dell’ultima edizione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

