Frosinone a Palazzo Munari la personale di Cesare Pigliacelli

Frosinonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città di Frosinone è lieta di presentare INTERIOREXTERIOR, mostra personale dell’artista Cesare Pigliacelli, a cura di Marcello Carlino. Dopo Roma, Anagni e Pesaro, la mostra sarà inaugurata nella sede comunale di Palazzo Munari sabato 29 novembre alle ore 17 e sarà visitabile fino al 14. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

frosinone a palazzo munari la personale di cesare pigliacelli

© Frosinonetoday.it - Frosinone, a Palazzo Munari la personale di Cesare Pigliacelli

Approfondisci con queste news

Frosinone, inizia l'era Mastrangeli: il debutto di Magliocchetti e l'ex Pd in giunta - Appuntamento oggi (ore 17) nella sede comunale di palazzo Munari, quando il neo sindaco presenterà la nuova squadra di governo. Come scrive ilmessaggero.it

Frosinone e Latina fanno "squadra" oltre la candidatura per capitale della cultura - Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha ricevuto questa mattina (10 novembre) a Palazzo Munari la prima cittadina del capoluogo pontino, Matilde Celentano. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Palazzo Munari Personale