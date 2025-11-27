Frosinone a Palazzo Munari la personale di Cesare Pigliacelli

La Città di Frosinone è lieta di presentare INTERIOREXTERIOR, mostra personale dell’artista Cesare Pigliacelli, a cura di Marcello Carlino. Dopo Roma, Anagni e Pesaro, la mostra sarà inaugurata nella sede comunale di Palazzo Munari sabato 29 novembre alle ore 17 e sarà visitabile fino al 14. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, a Palazzo Munari la personale di Cesare Pigliacelli

