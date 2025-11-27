Fregene omicidio Camboni | giudizio immediato per la nuora

Fiumicino, 27 novembre 2025 – Il procedimento per la morte di Stefania Camboni, la donna di 58 anni trovata morta nella sua abitazione di Fregene il 16 maggio scorso, entrerà direttamente nella fase dibattimentale saltando l’udienza preliminare. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia ha infatti disposto il giudizio immediato nei confronti di Giada Crescenzi, 31 anni, fermata poche ore dopo la scoperta del corpo. La donna dovrà comparire il prossimo 26 febbraio davanti alla Terza sezione della Corte d’Assise di Roma, organo competente per i reati più gravi. Crescenzi è accusata di omicidio volontario aggravato da premeditazione, minorata difesa, poiché la vittima, secondo gli investigatori, dormiva, e abuso di relazioni domestiche e ospitalità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it