Freddo e maltempo sull’Italia aria d’inverno ad un mese dal Natale

(Adnkronos) – Un bianco Natale in anticipo di un mese. A differenza dello scorso anno il 2025 ha deciso di sorprenderci con l’inverno in anticipo con maltempo e neve non sulle Alpi, ma anche sugli Appennini che si stanno ammantando di un bianco candore, da Nord a Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un’anomala fase . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Meteo: Freddo e Maltempo, aria d'Inverno ad un mese dal Natale. Parla il meteorologo Lorenzo Tedici - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia. Le previsioni Vai su X

Meteo: Freddo e Maltempo, aria d'Inverno ad un mese dal Natale. Parla il meteorologo Lorenzo Tedici - it, conferma un’anomala fase fredda con temperature minime e massime 6- Riporta ilmeteo.it

Previsioni meteo, anticipo d’inverno con freddo e maltempo sull’Italia - it, conferma un’anomala fase fredda con temperature minime e massime 6- Si legge su repubblica.it

Italia colpita da freddo artico e maltempo intenso, le previsioni - L’Italia colpita da aria artica e perturbazioni intense: freddo, neve, gelate e rischio gelicidio. Segnala blogsicilia.it