Freddo e instabilità per i prossimi giorni domenica sole e clima più mite

27 nov 2025

Il vortice depressionario ancora attivo sul basso Tirreno e alimentato da correnti fredde di estrazione scandinava, si sposterà venerdì sullo Ionio e nel weekend si perderà sulla penisola Balcanica. Sarà ancora in grado di condizionare il tempo sulla Sicilia, venerdì con qualche pioggia sulle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

