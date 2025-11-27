Fratoianni | Proposta Crosetto su leva è sconvolgente

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono senza parole. La leva su base volontaria non ho capito cosa sia. E poi pensavo che il governo si occupasse di offrire ai giovani italiani più opportunità per studiare, per avere una casa e un salario dignitoso. E invece offri la leva? Che questo possa essere il futuro dei nostri giovani lo trovo sconvolgente”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della presentazione de ‘Il libro segreto di Casapound’ di Paolo Berizzi a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

fratoianni proposta crosetto su leva 232 sconvolgente

© Lapresse.it - Fratoianni: “Proposta Crosetto su leva è sconvolgente"

Scopri altri approfondimenti

fratoianni proposta crosetto levaFratoianni: “Proposta Crosetto su leva è sconvolgente" - E poi pensavo che il governo si occupasse di offrire ai giovani italiani più opportunità ... ilmattino.it scrive

fratoianni proposta crosetto levaReintrodurre la leva in Italia: la proposta Crosetto in risposta al nuovo contesto di sicurezza - Da Parigi il ministro della Difesa ha annunciato un disegno di legge sul servizio militare volontario, sull'onda di strategie già messe a punto da Francia e Germania. Secondo msn.com

fratoianni proposta crosetto levaCrosetto: "Proporrò ddl per reintrodurre la leva militare". Ma Forza Italia frena: "Difficile, valutiamo" - Il ministro della Difesa: "Porterò in Cdm e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del paese nei prossimi anni" sul modello francese e tedesco. ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fratoianni Proposta Crosetto Leva