“Sono senza parole. La leva su base volontaria non ho capito cosa sia. E poi pensavo che il governo si occupasse di offrire ai giovani italiani più opportunità per studiare, per avere una casa e un salario dignitoso. E invece offri la leva? Che questo possa essere il futuro dei nostri giovani lo trovo sconvolgente”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della presentazione de ‘Il libro segreto di Casapound’ di Paolo Berizzi a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fratoianni: “Proposta Crosetto su leva è sconvolgente"