Fratelli Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro ergastolo a Marco e nuovo Appello per Gabriele | cosa succede ora
Condanna definitiva per Marco Bianchi e nuovo Appello per il fratello Gabriele: continua la vicenda processuale per l'omicidio di Willy Monteiro ucciso a Colleferro nel 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ULTIM'ORA - Gabriele Bianchi, il maggiore dei due fratelli assassini, sognava uno sconticino sui suoi 28 anni di galera, ma il destino gli ride in faccia! Accolto il ricorso del procuratore generale: via all'Appello tris per strappare via quelle attenuanti generiche re - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Willy Monteiro: per Marco Bianchi ergastolo definitivo, nuovo appello per Gabriele - I Bianchi erano stati condannati all'ergastolo in primo grado, pena ridotta a 24 anni nel primo processo d'appello e di nuovo mutata nell'appello bis ... Segnala notizie.it
CRONACA Omicidio Willy Monteiro: appello ter per Gabriele Bianchi, rischia ergastolo - Nel corso dell'appello bis i fratelli Bianchi hanno preso la parola per dichiarazioni spontanee chiedendo sostanzialmente scusa ai familiari. Segnala statoquotidiano.it