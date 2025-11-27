Fratelli Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro ergastolo a Marco e nuovo Appello per Gabriele | cosa succede ora

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condanna definitiva per Marco Bianchi e nuovo Appello per il fratello Gabriele: continua la vicenda processuale per l'omicidio di Willy Monteiro ucciso a Colleferro nel 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it

