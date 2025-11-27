Franculino Djù nel mirino della Roma | la sfida col Midtjylland può cambiare il mercato

Archiviata l’entusiasmante trasferta di Cremona, la Roma di Gian Piero Gasperini vuole continuare a coltivare anche i sogni europei. Nella quinta giornata della Uefa Europa League 2025-2026 i giallorossi ospitano all’Olimpico i danesi del Midtjylland, primi nel girone a punteggio pieno. A trascinare gli scandinavi in questo straordinario momento di forma, è soprattutto un calciatore più volte accostato proprio alla Roma nelle ultime sessioni di calciomercato: Franculino Djù. La sfida tra i giallorossi e i rossoneri di Herning, quindi, non sarà decisiva solo per la classifica e per la futura qualificazione, ma rappresenterà anche l’occasione per osservare da vicino proprio il centravanti guineense che tanto piace all’allenatore della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Franculino Djù nel mirino della Roma: la sfida col Midtjylland può cambiare il mercato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tutti pazzi per Franculino e la concorrenza aumenta ? L'attaccante classe 2004 del Midtjylland è nel mirino di Roma e Milan, ma piace molto al Bayern Monaco (che lo aveva già trattato in estate). Inoltre la società danese aspetta offerte anche dalla Pre - facebook.com Vai su Facebook

#Roma su #Franculino: chi è l’esterno nel mirino dei giallorossi ? @SilvioSalimbene #ASRoma Vai su X

Roma, non solo Zirkzee: nel mirino un altro centravanti - Inizio di stagione assolutamente positivo per la Roma guidata da Gian Piero Gasperini che guarda tutti ... Lo riporta fantamaster.it

Calciomercato Roma News/ Sondato Franculino, il capitano piace in Premier League (10 agosto 2025) - Alcuni elementi non dovrebbero essere riconfermati mentre altri potrebbero partire in caso di offerte ... ilsussidiario.net scrive

Calciomercato Roma news/ Krstovic, l’attaccante è ad un passo. Idea Franculino Djù (12 agosto 2025) - L'alternativa a Sancho è il guineense del Midtylland (12 agosto 2025) Il calciomercato Roma è pronto ad accogliere ... Scrive ilsussidiario.net