Francoforte e Atalanta olé | tifoserie in festa dalla città allo stadio nel segno dell’amicizia

Francoforte (Germania). Festa doveva essere e festa è stata. Per il risultato, lo 0-3 che ha mandato in visibilio gli oltre 3mila presenti nel settore ospiti, e per ciò che le tifoserie hanno vissuto, insieme: la celebrazione di un gemellaggio storico, raccontato negli striscioni esposti al Waldstadion e in ogni momento della giornata in giro per Francoforte. Eintracht e Atalanta, due realtà separate da un punteggio, per una sera, ma unite in un qualcosa di molto più profondo e umano, che trascende l’esito finale. La città lo racconta. È periodo natalizio, ci sono i mercatini che affollano la piazza del Römerberg. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

