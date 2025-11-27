Provava piacere a veder soffrire le donne che si presentavano per un colloquio di lavoro, somministrava nelle bevande che offriva loro un potente diuretico illegale e poi le convinceva a proseguire la conversazione fuori dall’ufficio, all’aperto, lontano dai servizi igienici, così da poter vedere crescere in loro il disagio e la sofferenza per l’urgenza di urinare. Christian Nègre, funzionario del Ministero della Cultura francese, come riporta il Guardian, è stato sottoposto a un’indagine formale dal 2019 con diverse accuse che vanno dalla somministrazione di sostanze stupefacenti alla violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, somministrava potenti diuretici alle donne durante i colloqui di lavoro: a processo un funzionario del ministero della Cultura